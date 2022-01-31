«Арсенал» нацелился на форварда «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса»может покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, интерес к 29-летнему испанцу проявляет «Арсенал». Мигель Молина, ассистент главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты, уже общался с нападающим.

Мората имеет опыт выступлений в АПЛ, где он ранее играл за «Челси». Права на футболиста принадлежат «Атлетико», в «Юве» он играет на правах аренды.

Форвард же на данный момент склоняется к тому, чтобы доиграть сезон в Турине и побороться за место в составе с новичком «бьянконери» Душаном Влаховичем.