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    «Арсенал» нацелился на форварда «Ювентуса»

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    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората может покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    По информации источника, интерес к 29-летнему испанцу проявляет «Арсенал». Мигель Молина, ассистент главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты, уже общался с нападающим.

    Мората имеет опыт выступлений в АПЛ, где он ранее играл за «Челси». Права на футболиста принадлежат «Атлетико», в «Юве» он играет на правах аренды.

    Форвард же на данный момент склоняется к тому, чтобы доиграть сезон в Турине и побороться за место в составе с новичком «бьянконери» Душаном Влаховичем.

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