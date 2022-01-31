Ларссон отказался отвечать на вопрос о новом контракте со «Спартаком»

Нападающий «Спартака»не признался, ведет ли с клубом переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение Ларссона со «Спартаком» рассчитано до лета 2023 года.

«Эту тему я бы не хотел комментировать.

У меня еще полтора года контракта. Я сфокусирован на этом и на том, чтобы улучшить свою игру. Не могу загадывать наперед или строить планы. Это не в моих руках, а в руках клуба.

Оставшееся время по контракту я намерен делать все, чтобы максимально помочь клубу. А что будет потом — увидим», — приводит слова Ларссона «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Ларссон провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах и забил один гол.