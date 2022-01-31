Ларссон: Прошлый сезон у меня был отличным, этот — ужасен

Нападающий «Спартака»опроверг информацию о том, что у него были разногласия с бывшим главным тренером команды

«Под руководством Руя Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. И были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, который от меня ждали.

В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда все это берется… Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он так же с уважением относится ко мне.

Прошлый сезон у меня был отличным, этот — ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем-то, что я показал в первой части чемпионата.

Не хочу много говорить про это и давать обещания — просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за "Спартак" и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне», — приводит слова Ларссона «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Ларссон провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах и забил один гол.