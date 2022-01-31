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    Кучаев о переходе в «Рубин»: Клубы долго вели переговоры, я побыстрее принял решение

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    Полузащитник Константин Кучаев рассказал подробности своего перехода из ЦСКА в «Рубин».

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    Кучаев будет выступать за «Рубин» до конца сезона на правах аренды.

    «Сложно описать в двух словах. Затяжной получился процесс. Клубы долго вели переговоры. Я побыстрее принял решение.

    Такие разговоры еще года полтора назад велись. Тогда ЦСКА не отпустил — сейчас договорились», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

    Ранее «армейцы» объявили о продлении контракта с Кучаевым до конца сезона 2023/24.

    В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 15 матчах ЦСКА во всех турнирах и забил 1 гол.

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