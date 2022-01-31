«Манчестер Сити» объявил о трансфере форварда «Ривер Плейт»

Нападающий «Ривер Плейт»продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. О трансфере 22-летнего аргентинца объявил «Манчестер Сити».

Альварес подписал с «горожанами» контракт на 5,5 лет. До конца нынешнего сезона он будет выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды, информирует официальный сайт «Манчестер Сити».

Альварес является воспитанником «Ривер Плейт». Контракт игрока с клубом был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.