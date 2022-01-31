«Ахмат» проиграл «Лапи» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Турциипринимализ Косово. Встреча прошла на стадионе «Мардан Спортс» в Анталии и завершилась победой «Лапи» со счётом 1:0.

На 65-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Лапи» Бианор Нето.

«Ахмату» предстоит провести ещё один контрольный матч сегодня, 31 января. Соперником грозненского клуба будет македонский «Шкупи». Игра начнётся в 17:00 (мск).

«Ахмат» в 18 матчах набрал 27 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

В следующем туре чемпионата России после зимней паузы грозненский «Ахмат» дома сыграет с «Уфой». Встреча пройдёт 27 февраля.