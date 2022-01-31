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    «Локомотив» досрочно прекратил аренду Анджорина

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    Полузащитник «Локомотива» Тино Анджорин, арендованный у «Челси», покинул московский клуб.

    Тино Анджорин
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    Тино Анджорин

    «Железнодорожники» и лондонцы достигли договоренности о досрочном прекращении аренды 20-летнего англичанина.

    «В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК "Локомотив" не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду.

    Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

    Напомним, в сентябре «Локомотив» арендовал Анджорина у «Челси» на год, московский клуб имел право выкупить игрока по окончании сезона. В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах за железнодорожников во всех турнирах.

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