«Локомотив» досрочно прекратил аренду Анджорина

Полузащитник «Локомотива», арендованный у «Челси», покинул московский клуб.

«Железнодорожники» и лондонцы достигли договоренности о досрочном прекращении аренды 20-летнего англичанина.

«В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК "Локомотив" не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду.

Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

Напомним, в сентябре «Локомотив» арендовал Анджорина у «Челси» на год, московский клуб имел право выкупить игрока по окончании сезона. В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах за железнодорожников во всех турнирах.