«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Дечичем» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Турциивстречался с черногорским клубом. Игра прошла на футбольном поле отеля «Нирвана Космополитен» в Анталии и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов. Через 6 минут полузащитник «Дечича» Кристиян Вулай сравнял счёт.

«Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.

В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Матч пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.