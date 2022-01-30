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    Семак сравнил Юри Алберто и Сердара Азмуна

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Юри Алберто в команду.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Напомним, что на португальском сборе к «Зениту» присоединились двое новичков — Арсен Адамов и Алберто.

    «Оба — молодые игроки, у которых есть очень хорошие качества. Постараемся со своей стороны, чтобы они как можно быстрее влились и в коллектив, и в командную игру.

    Понятно, что будет непросто, но мы все будем помогать. Надеемся, в самое ближайшее время они смогут адаптироваться, почувствовать себя комфортно и приносить пользу нашей команде.

    Года два рассматривали Алберто и наблюдали. Главный сдерживающий фактор, который был, — его молодость. Нужно было посмотреть, как быстро он закрепится на взрослом уровне.

    Это футболист, который много забивает, нацелен на ворота, с большим объемом работы. Он усилит и разнообразит игру нашей команды.

    Прежде всего отметил бы нацеленность на ворота и хороший удар, хорошие открывания. Может спокойно принимать мяч между линиями.

    Самое важное, что умеет хорошо завершать атаки. Будем работать, чтобы как можно быстрее вписать его в игру нашей команды», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

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    • Семак рассказал, может ли бразильский форвард стать полноценной заменой для Сердара Азмуна, который ушёл в «Байер».

    «Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи.

    Что касается других качеств, то в чём-то кто-то лучше, в чём-то у кого-то есть преимущество. Разные игроки. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист.

    Юри — молодой игрок. Естественно, ожидать, что он сразу после перехода будет забивать на уровне Месси, неправильно.

    Мы со своей стороны постараемся использовать его лучшие качества, понаблюдав за его игрой на тренировках и в матчах.

    Сыграем, посмотрим, как и что делать, чтобы он чувствовал себя хорошо в нашей команде», — сказал тренер.

    Ближайший официальный матч «Зениту» предстоит провести 17 февраля против «Бетиса» в рамках плей-офф Лиги Европы.

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