«Спартак» трогательно попрощался с Жиго

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, посвященное защитнику, который подписал контракт с «Марселем».

«Сэм, спасибо за это удивительное приключение, которое еще продолжается!» — говорится в публикации на официальной странице московского клуба в Twitter.

📖 Преданный болельщик «Спартака» где-то в 2052-м...

Сэм, спасибо за это удивительное приключение, которое ещё продолжается! ❤️ pic.twitter.com/LxSwdgHJbs — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 30, 2022

28 января «Спартак» объявил о переходе Жиго в «Марсель». Защитник проведет конец сезона-2021/22 в составе московского клуба на правах аренды.

28-летний француз выступал за красно-белых с 2018 года. На его счету девять голов и пять результативных передач в 96 матчах.