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    Педри: Работа с Хави — это повод для гордости

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    Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о работе под руководством главного тренера каталонской команды Хави, сообщает Marca.

    Педри
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    Педри

    «Для меня как для футболиста и болельщика "Барселоны" работа с Хави — привилегия и повод для гордости. Я не был знаком с Хави прежде и каждый день убеждаюсь в том, что мало кто понимает футбол так, как он. "Барселона" с Хави прибавит и будет бороться за все трофеи. Нас ждет много радостных мгновений с ним. Я уверен, что мы на пути к большим успехам». — сказал Педри.

    Хави возглавил «Барселону» 6 ноября. Контракт тренера с каталонским клубом рассчитан до 2024 года.

    После 22 туров чемпионата Испании каталонцы набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 очков.

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