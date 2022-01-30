Медведев назвал детали сделки по Юри Алберто

Гендир «Зенита»прокомментировал трансфер Юри Алберто, назвав некоторые детали сделки.

«Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки. В СМИ назывались самые разные суммы, часто — фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер — это очень близко к истине. При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для "Интернасионала", как и за досрочный переход Юри Алберто в зимнее трансферное окно.

Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в "Байер", будут компенсировать расходы "Зенита" на приобретение Алберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже чем у Сердара и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной», — цитирует Медведева СЭ.