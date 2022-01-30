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    Гендир «Зенита» прокомментировал трансферы Азмуна и Алберто

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу переходов Сердара Азмуна и Юри Алберто. Иранец стал игроком «Байера», бразилец перешел в «Зенит».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Изначально "Зенит" и "Интернасьонал" договорились, что переход нападающего Юри Алберто в "Зенит" состоится летом. Одновременно с этим Сердар Азмун подписал контракт с "Байером" о переходе в качестве свободного агента в июне этого года. Клубы провели интенсивные переговоры, благодаря чему переход Азмуна в "Байер" состоится уже этой зимой, и этой же зимой к сине-бело-голубым присоединится Юри Альберто.

    Сумма, полученная за трансфер Азмуна в "Байер", будет компенсировать расходы "Зенита" на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

    По данным Transfermarkt, трансфер Азмуна обошелся «Байеру» в 4 млн евро. За Алберто «Зенит» заплатил в 5 раз больше.

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