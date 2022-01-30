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    Кардифф Сити — Ноттингем Форест. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.01.2022 в 19:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Кардифф Сити — Ноттингем Форест

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Кардифф Сити
    Кардифф Сити и Ноттингем Форест начнут матч в 19:00 в английском Чемпионшипе, 30.01.2022.

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    Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест». Коэффициент ставки — 2.57.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ноттингем Форест»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Кардифф Сити — Ноттингем Форест.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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