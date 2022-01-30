начнут матч в 19:00 в английском Чемпионшипе, 30.01.2022.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест». Коэффициент ставки — 2.57 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ноттингем Форест»).

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