Ильзат Ахметов: Языджи — сильный и современный футболист. Он усилит ЦСКА

Полузащитник ЦСКАоценил уровень новичка своей команды

«Языджи? Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист, у него поставленный удар. Становился чемпионом Франции, это говорит о многом. Думаю, сыграться с ним проблем не будет.

На каком языке общаюсь с Языджи? Я знаю несколько слов по-турецки — бывал там, что-то услышал, запомнил. Добавить что-то можем на английском, пошутить. Он хороший парень, с ним очень легко найти общий язык. Серьезным он кажется только сначала. Просто нужен подход (улыбается)», — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.