Де Йонг: Сейчас «Барса» не лучший клуб мира, но всё ещё самый прекрасный

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландовподелился мнением о нынешней ситуации в каталонском клубе.

«Иногда меня удивляют неудачи нашей команды, но я по-прежнему придерживаюсь прежнего мнения о "Барселоне". Сейчас это не лучший клуб мира, но всё ещё самый прекрасный.

Конечно, я провёл отличное время в "Аяксе", там было по-настоящему здорово. Но сейчас я не хотел бы возвращаться в амстердамский клуб. Я ещё многое могу дать "Барселоне", — приводит слова де Йонга NOS.nl.

"Барселона" в 21 матче набрала 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский "Реал", в 22 встречах набравший 50 очков. Действующий чемпион Испании — "Атлетико".