начнут матч в 18:00 в 1/4 финала кубка Африки-2021 по футболу, 30.01.2022.

Последний матч между собой: «Египет» — «Марокко» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Египет» — «Марокко» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Марокко»).

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