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    «Рубин» объявил об уходе Деспотовича

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    Казанский «Рубин» и форвард Джордже Деспотович договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

    Джордже Деспотович
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    Джордже Деспотович

    По информации СМИ, 29-летний серб получит от клуба компенсацию в размере трехмесячной зарплаты — около 200 тысяч евро.

    «Джордже большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу. Расстались мы по обоюдному согласию.

    Как я уже говорил, он собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали.

    В любом случае он вписал себя в историю клуба, а прошлый сезон вообще наверно стал его лучшим в карьере, он очень помог команде.

    Уверен, он еще заявит о себе, и мы ему желаем удачи», — сказал спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

    Футболист выступал за казанцев с лета 2020 года после перехода из «Оренбурга». В 36 матчах за клуб он забил 15 голов.

    Ранее Деспотович был отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и переведен в дубль.

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