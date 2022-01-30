«Рубин» объявил об уходе Деспотовича

Казанскийи форварддоговорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, 29-летний серб получит от клуба компенсацию в размере трехмесячной зарплаты — около 200 тысяч евро.

«Джордже большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу. Расстались мы по обоюдному согласию.

Как я уже говорил, он собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали.

В любом случае он вписал себя в историю клуба, а прошлый сезон вообще наверно стал его лучшим в карьере, он очень помог команде.

Уверен, он еще заявит о себе, и мы ему желаем удачи», — сказал спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

Футболист выступал за казанцев с лета 2020 года после перехода из «Оренбурга». В 36 матчах за клуб он забил 15 голов.

Ранее Деспотович был отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и переведен в дубль.