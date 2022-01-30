«Рубин» объявил об уходе Деспотовича

По информации СМИ, 29-летний серб получит от клуба компенсацию в размере трехмесячной зарплаты — около 200 тысяч евро.
«Джордже большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу. Расстались мы по обоюдному согласию.
Как я уже говорил, он собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали.
В любом случае он вписал себя в историю клуба, а прошлый сезон вообще наверно стал его лучшим в карьере, он очень помог команде.
Уверен, он еще заявит о себе, и мы ему желаем удачи», — сказал спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.
Футболист выступал за казанцев с лета 2020 года после перехода из «Оренбурга». В 36 матчах за клуб он забил 15 голов.
Ранее Деспотович был отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и переведен в дубль.
«Рубин» и Джордже Деспотович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон 🤝— «Рубин» Казань (@fcrk) January 30, 2022
Джордже перешёл в наш клуб в июле 2020 года и сыграл за «Рубин» 36 матчей, в которых забил 15 голов ⚽️
Спасибо за всё, Деспот! Желаем тебе успехов в дальнейшей карьере! ❤️💚 pic.twitter.com/CvAqh4QF4q