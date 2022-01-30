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    Юри Алберто: Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе

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    Новичок «Зенита» Юри Алберто поделился эмоциями после перехода в российский клуб из бразильского «Интернасьонала».

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    «Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который я получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения!

    Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе — в "Интернасьонале", и сейчас меня ждет новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

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    • Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться — уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок.

    Тем не менее, я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное — привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

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