Юри Алберто: Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе

Новичок «Зенита»поделился эмоциями после перехода в российский клуб из бразильского

«Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который я получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения!

Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе — в "Интернасьонале", и сейчас меня ждет новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться — уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок.

Тем не менее, я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное — привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».