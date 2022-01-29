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    Гамбия — Камерун. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.01.2022 в 19:00 начнется матч в 1/4 финала кубка Африки-2021 по футболу Гамбия — Камерун

    Футбол Кубок Африки-2021 Сборная Камеруна Календарь Кубка Африки
    В 19:00 29.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Гамбия — Камерун в 1/4 финала кубка Африки-2021 по футболу.

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    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Камерун»).

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