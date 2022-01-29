Азмун: Все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце

Нападающий «Зенита»своеобразно прокомментировал публикацию полузащитника питерской командыв инстаграме.

«Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник», — написал Оздоев.

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце», — ответил Азмун в комментариях к посту Оздоева.

Ранее в январе Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Позже сообщалось, что немецкий клуб хочет выкупить иранского футболиста до закрытия январского трансферного окна.

Напомним, Азмун отсутствует в составе «Зенита» на тренировочный сбор в Португалию.