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    Азмун: Все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун своеобразно прокомментировал публикацию полузащитника питерской команды Магомеда Оздоева в инстаграме.

    Сердар Азмун и Магомед Оздоев
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    Сердар Азмун и Магомед Оздоев

    «Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник», — написал Оздоев.

    «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце», — ответил Азмун в комментариях к посту Оздоева.

    Ранее в январе Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Позже сообщалось, что немецкий клуб хочет выкупить иранского футболиста до закрытия январского трансферного окна.

    Напомним, Азмун отсутствует в составе «Зенита» на тренировочный сбор в Португалию.

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