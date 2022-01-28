ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелищеКубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек
  • 09:42
    • Надаль стал первым финалистом Australian Open-2022
  • 11:28
    • «Барселона» сможет выкупить Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 млн евро
  • 11:14
    • Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
  • 11:06
    • Strikerz Inc. представила геймплейный трейлер футбольного симулятора UFL
  • 09:31
    • Овечкин — главный претендент на «Харт Трофи»
    Все новости спорта

    Агент: «Зенит» упустил момент, когда мог на Азмуне неплохо заработать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Зениту» надо было продать Сердара Азмуна перед началом текущего сезона.

    Сердар Азмун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун

    Ранее в январе Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Позже сообщалось, что немецкий клуб хочет выкупить иранского футболиста до закрытия январского трансферного окна.

    «Клуб упустил момент, когда мог на Азмуне неплохо заработать. Для этого нужно было в прошлом году продавать нападающего либо подписывать с ним новый контракт. Руководители "Зенита" почему-то не сделали ни того ни другого.

    И уже осенью стало понятно, что Азмун уйдет свободным агентом. Он давно хотел поиграть в Европе, контракт с "Зенитом" заканчивался — при таком раскладе футболиста не удержать.

  • В «Байер» с Шиком. Азмун может заблистать в Бундеслиге — если выиграет конкуренцию
  • Оцениваем перспективы иранского форварда в Леверкузене
  • 26/01/2022

    • Пострадал и "Рубин", который должен был получить 20 процентов от трансфера при переходе форварда из "Зенита" в другой клуб. Но в итоге никаких денег не увидит.

    Теперь многие задаются вопросом: будет ли у Азмуна мотивация биться в оставшиеся месяцы за "Зенит" так же, как делал это раньше? Не снизит ли к себе требования? Думаю, подобные опасения напрасны. И за победу в РПЛ, и за успешное выступление в Лиге Европы игрокам "Зенита" полагаются солидные бонусы. Чем не стимул?

    Кроме того, Сердар — неглупый парень и понимает, что если до мая валять дурака, заиграть в Бундеслиге будет вдвойне тяжелее», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Циципас остановить Медведева?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Приструнят ли хоккеисты «Рейнджерс» «дикарей» на своей площадке?
  • «Рейнджерс» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Марсель» обменяется голами с «Монпелье»
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.92
  • Экспресс дня 29 января
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры