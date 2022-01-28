Агент: «Зенит» упустил момент, когда мог на Азмуне неплохо заработать

Футбольный агентсчитает, чтонадо было продатьперед началом текущего сезона.

Ранее в январе Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Позже сообщалось, что немецкий клуб хочет выкупить иранского футболиста до закрытия январского трансферного окна.

«Клуб упустил момент, когда мог на Азмуне неплохо заработать. Для этого нужно было в прошлом году продавать нападающего либо подписывать с ним новый контракт. Руководители "Зенита" почему-то не сделали ни того ни другого.

И уже осенью стало понятно, что Азмун уйдет свободным агентом. Он давно хотел поиграть в Европе, контракт с "Зенитом" заканчивался — при таком раскладе футболиста не удержать.

Пострадал и "Рубин", который должен был получить 20 процентов от трансфера при переходе форварда из "Зенита" в другой клуб. Но в итоге никаких денег не увидит.

Теперь многие задаются вопросом: будет ли у Азмуна мотивация биться в оставшиеся месяцы за "Зенит" так же, как делал это раньше? Не снизит ли к себе требования? Думаю, подобные опасения напрасны. И за победу в РПЛ, и за успешное выступление в Лиге Европы игрокам "Зенита" полагаются солидные бонусы. Чем не стимул?

Кроме того, Сердар — неглупый парень и понимает, что если до мая валять дурака, заиграть в Бундеслиге будет вдвойне тяжелее», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».