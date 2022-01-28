Педри: Месси — лучший в мире

Полузащитник «Барселоны»высказался относительно ухода нападающегоиз клуба.

«Я всегда буду благодарен Лионелю за то, что он много помогал мне как на поле, так и в быту. Играть с ним было очень легко, он лучший в мире не просто так, и, по логике вещей, нам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что его нет рядом с нами. Но, честно говоря, сейчас я думаю, что мы строим отличную команду, в которой много молодежи. У всех нас есть возможность сделать шаг вперед», — цитирует Педри Marca.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. 31 января «ПСЖ» проведёт матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей».