Оздоев: Переговоры с «Зенитом» идут. Выберу то, что пойдёт на пользу моей семье

Полузащитник «Зенита»рассказал, что ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

«Переговоры с "Зенитом" идут, думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим. Думаю, все закончится так, как должно закончится, как предначертано судьбой. Выбор всегда остается за человеком, я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдет на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно. Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех все устроило», — цитирует Оздоева Bobsoccer.

Ранее гол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в ворота «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3) стал лучшим в первой части сезона по версии болельщиков санкт-петербургской команды.