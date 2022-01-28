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    Кузяев: Позволяли себе терять очки, особенно с командами из второй восьмерки — там, где не стоило

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев оценил выступление команды в первой половине сезона.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Считаю, что провели ее хорошо. Не на отлично, но на твердую четверку.

    Потому что в некоторых матчах позволяли себе терять очки, особенно с командами из второй восьмерки — там, где не стоило. Думаю, нам нужно обратить на это внимание весной и не допускать подобные ошибки.

    В еврокубковой кампании, на мой взгляд, могли выступить лучше. Но хорошо, что попали в евровесну, в плей-офф Лиги Европы.

    После наших ярких матчей, особенно домашних игр, может, мы думаем, что легко обыграем команду, которая идет намного ниже нас.

    Но против "Зенита" команды настраиваются на 100%, сверхмотивированы, против нас бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого мы допускали осечки», — сказал Кузяев клубной пресс-службе.

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