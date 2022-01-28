Кержаков о разногласиях с Виллаш-Боашем и Спаллетти: Приношу извинения, что ситуации выходили наружу

Главный тренер «Нижнего Новгорода»вспомнил о разногласиях с тренерами

«На каждого человека что-то влияет, в команде кто-то всегда недоволен, потому что играют только 11 человек. Никто не хочет, чтобы на него кричали, указывали на ошибки, потому что всем кажется, что они всегда правы.

Были разные ситуации. Не помню, чтобы у меня было что-то со Спаллетти в 2010-2011 годах. Потом пошли изменения, Халк, Витцель, результаты ухудшились.

Но понимание происходит со временем. Сейчас я могу понять и Виллаш-Боаша, как бы мы с ним ни расставались, когда он тренировал "Зенит".

Если он считает, что лучше, чтобы не было Кержакова — он об этом говорит, в том числе руководству. Если руководство назначает тренера, значит, они ему доверяют, должны поддерживать все тренерские решения.

Понятно, когда хочешь играть, ты обижен. Но сейчас я все понимаю. Если считаешь, что так правильнее для результата, тебе кажется, что благодаря таким решениям достигнешь результата — делай. Если не достигнешь, твои проблемы. Значит, это твоя ошибка.

Не скажу, что я демонстративно показывал недовольство. Я не мог бы себе позволить, чтобы моему клубу, особенно "Зениту", было плохо.

Но я приношу извинения за то, что какие-то ситуации выходили наружу. Соцсети, интервью — это неправильно. Сейчас понимаю, что тренер просто так никогда не уберет футболиста», — сказал Кержаков в интервью Александру Дорскому.