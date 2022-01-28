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    Гончаренко: Об увольнении из «Краснодара» узнал на сайте клуба

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал свое увольнение из клуба.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого: никуда не пропадал, номер телефона не менял. У меня всегда работают и белорусский, и российский телефоны.

    "Краснодар" даже не поблагодарил меня на сайте за совместную работу? Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в его сторону.

    В "Краснодаре" столько всего сделано для футбола, настолько все щепетильно — стадион, база, академия — что ничего плохого язык не поворачивается говорить.

    Знал ли я о расторжении контракта? Нет. Прочитал на сайте. Просто открыл интернет и увидел новость о своем увольнении? Да», — сказал Гончаренко в эфире «Коммент.Шоу».

    Интервью с Виктором Гончаренко
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