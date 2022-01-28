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    Чили — Аргентина. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.01.2022 в 03:15 начнется матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу Чили — Аргентина

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    В 03:15 28.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Чили — Аргентина в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Аргентина» — «Чили» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чили» — «Аргентина». Коэффициент ставки — 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чили — Аргентина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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