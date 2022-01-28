Булатов о Соболеве: Для меня он не симулянт. Нормальный нападающий

Тренер «Крыльев Советов»поделился мнением о нападающем «Спартака», сообщает Sport24.

«Для меня Соболев не симулянт. Нормальный нападающий. Просачивались данные по его контракту — а вокруг "Спартака" всегда много людей, которые чуть что начинают клевать. Дал бы Соболеву совет в духе "Собачьего сердца": не читайте комментариев в интернете. Занимайтесь своим делом.

А по поводу падений — это часть игры, работы футболиста. Надо делать все, чтобы победить — значит, будем. Говорю игрокам атаки "Крыльев": "Если вы нашли момент, и к вам катятся — найдите правильный момент для контакта". Это тоже искусство — упасть и заработать голевой шанс для своей команды.

А показывать вратарю, что уходишь вправо, а сам влево, честно? Нападающий входит в штрафную, чтобы сделать все возможное ради гола. Катится под меня игрок — ну извини, нельзя катиться, тут я стою, ты меня сбиваешь», — сказал Булатов.