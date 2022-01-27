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    «Динамо» объявило о расторжении контракта с Тереховым

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    Полузащитник Антон Терехов покинул «Динамо». Об этом информирует пресс-служба московского клуба.

    Антон Терехов
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    Антон Терехов

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В ближайшее время футболист присоединится к «Нефтехимику», с которым работает бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

    Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником бело-голубых.

    Хавбек провел за первую команду «Динамо» 21 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне Терехов играл за «Динамо-2», забив два гола в пяти играх.

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