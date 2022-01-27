«Динамо» объявило о расторжении контракта с Тереховым

Полузащитникпокинул «Динамо». Об этом информирует пресс-служба московского клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В ближайшее время футболист присоединится к «Нефтехимику», с которым работает бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

Антон Терехов покидает «Динамо»

Сотрудничество полузащитника с бело-голубыми завершено по соглашению сторон.

Успехов в дальнейшей карьере, Антон! 🤝#ДинамоМосква #Терехов #футбол — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 26, 2022

Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником бело-голубых.

Хавбек провел за первую команду «Динамо» 21 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне Терехов играл за «Динамо-2», забив два гола в пяти играх.