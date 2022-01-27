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    Тренер «Крыльев» о позиции Сергеева: Это Левандовски, Бензема — первая линия атаки

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    Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказал мнение о переходе форварда Ивана Сергеева в «Зенит» и назвал оптимальную позицию игрока.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «По мне это, конечно, девятка. Это Левандовски, Бензема. Первая линия атаки, какой она должна быть.

    У меня нет в Ване сомнений. Когда еще в 2019-м Сергеев пришел в "Крылья", я сказал, что он очень много забьет. Стиль игры "Крыльев" требовал бомбардира, мы задыхались без него.

    Мяч катался по вратарской, часто доходит до зон, где можно забивать — а некому было. И если появляется такая забивающая девятка, то это девятка очень результативна.

    Может ли он заменить Дзюбу? Заменить — да, может. А сходств между ними нет, это совсем другой стиль игры», — приводит слова тренера Sport24.

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