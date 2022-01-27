Саудовская Аравия обыграла Оман в отборочном турнире ЧМ-2022

одержала победу над(1:0) в матче 7-го тура азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.

Единственный мяч на 48-й минуте забил Фирас Аль Брикан.

Саудовская Аравия набрала 19 очков и лидирует в группе В. Японцы с 15 очками занимают второе место, которое также позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую. На 3-м месте Австралия (14 очков). У Омана семь очков и четвертая позиция.

Команды, занявшие третьи места в группах A и B, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.