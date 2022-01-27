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    «МЮ» может оставить Рангника главным тренером на следующий сезон

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    «Манчестер Юнайтед» больше не ищет нового главного тренера, сообщает The Sun.

    Ральфа Рангника
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    Ральфа Рангника

    Руководство клуба довольно работой Ральфа Рангника, который возглавил команду по ходу текущего сезона.

    Изначально предполагалось, что до лета немецкий специалист будет главным тренером «МЮ», а после этого перейдет на должность консультанта клуба.

    Но теперь с Рангником хотят подписать контракт на постоянной основе.

  • Названы имена тех, кто может заменить Рангника в «МЮ» этим летом
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    • «МЮ» под руководством Рангника провел десять матчей и потерпел лишь одно поражение.

    «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 22-х туров.

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