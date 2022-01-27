«МЮ» может оставить Рангника главным тренером на следующий сезон

Ральфа Рангника Фото: globallookpress.com
Руководство клуба довольно работой Ральфа Рангника, который возглавил команду по ходу текущего сезона.
Изначально предполагалось, что до лета немецкий специалист будет главным тренером «МЮ», а после этого перейдет на должность консультанта клуба.
Но теперь с Рангником хотят подписать контракт на постоянной основе.
«МЮ» под руководством Рангника провел десять матчей и потерпел лишь одно поражение.
«МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 22-х туров.