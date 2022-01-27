«МЮ» может оставить Рангника главным тренером на следующий сезон

больше не ищет нового главного тренера, сообщает The Sun.

Руководство клуба довольно работой Ральфа Рангника, который возглавил команду по ходу текущего сезона.

Изначально предполагалось, что до лета немецкий специалист будет главным тренером «МЮ», а после этого перейдет на должность консультанта клуба.

Но теперь с Рангником хотят подписать контракт на постоянной основе.

«МЮ» под руководством Рангника провел десять матчей и потерпел лишь одно поражение.

«МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 22-х туров.