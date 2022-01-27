Магнуссон: ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это даже не обсуждается

Защитник ЦСКАрассказал о задачах и целях на остаток сезона-2021/2022.

«Мы хотим быть как можно выше. Всегда стараемся сражаться за титул, к сожалению, периодически нас преследуют травмы.

Я не буду вам говорить, что мы постараемся взять первое место. Поскольку это тот самый случай, когда лучше не говорить, а сделать.

Все мы сошлись во мнении, что прошлый сезон не был нашим. Команда очень постарается исправиться в этом сезоне.

ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это даже не обсуждается», — цитирует Магнуссона Bobsoccer.

ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».