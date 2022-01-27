Кучаев: Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА

Атакующий полузащитникподелился впечатлениями после своего перехода в

23-летний россиянин присоединился к казанскому клубу на правах аренды из ЦСКА. Соглашение между командами рассчитано до конца сезона-2021/22 с возможностью последующего выкупа.

«Очень рад, что оказался в "Рубине". Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича [Слуцкого], его требования и взгляды на футбол.

Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в "Рубин" за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА.

Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

Кучаев находился в клубной системе ЦСКА с лета 2015 года. В составе взрослой команды красно-синих он отыграл 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне хавбек провел за армейцев 15 встреч, отличившись одним забитым мячом.