Карпин: Примерно понятно, на кого будет сделана ставка в стыках

Главный тренер сборной России по футболузаявил, что в составе национальной команды не будет больших изменений на стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года.

В полуфинальной встрече «стыков» россияне дома встретятся с поляками 24 марта. В случае победы над командой Польши российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.

«Примерно понятно, на кого будет сделана ставка в стыках. Обойма идет примерно та же, за зиму у нас не появится новая.

Блеснуть можно в одном матче, но, опять же, психология. Одно дело — играть и даже блистать в РПЛ, другое — играть в решающих и самых важных матчах года для сборной.

Мы готовимся от себя, учитывая нюансы, связанные с появлением нового главного тренера. Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли — другой вопрос.

Возразить игроки мне могут, но толку-то? Если ты не готов, не хочешь и не можешь… Я других игроков набираю, поэтому как они мне могут возразить? Это очевидные вещи.

Матч против Польши? Мониторим, насколько возможно. Понятно, что готовились к предыдущей сборной, но сейчас никто не может сказать, какая команда будет в марте.

Нет главного тренера, непонятно к кому готовиться. Они темная лошадка. Игроки у них плюс-минус те же, но что это будет за игра? Прессинг, ожидание ошибки? Непонятно.

Я был в августе ровно в таком же состоянии, пришел за три дня до игры с Хорватией. У нас стала использоваться новая схема, но за такой промежуток времени что-то изменить сложно.

Если придет тренер, который играл всю карьеру с пятью защитниками, это одно, а если атакующий тренер, то другое. Но это все вилами по воде, смысла нет рассуждать», — цитирует Карпина «РИА Новости Спорт».

Карпину 52 года, специалист возглавил сборную России в июле 2021 года.