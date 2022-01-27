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    Карпин: Примерно понятно, на кого будет сделана ставка в стыках

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    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в составе национальной команды не будет больших изменений на стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В полуфинальной встрече «стыков» россияне дома встретятся с поляками 24 марта. В случае победы над командой Польши российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.

    «Примерно понятно, на кого будет сделана ставка в стыках. Обойма идет примерно та же, за зиму у нас не появится новая.

    Блеснуть можно в одном матче, но, опять же, психология. Одно дело — играть и даже блистать в РПЛ, другое — играть в решающих и самых важных матчах года для сборной.

    Мы готовимся от себя, учитывая нюансы, связанные с появлением нового главного тренера. Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли — другой вопрос.

    Возразить игроки мне могут, но толку-то? Если ты не готов, не хочешь и не можешь… Я других игроков набираю, поэтому как они мне могут возразить? Это очевидные вещи.

    Матч против Польши? Мониторим, насколько возможно. Понятно, что готовились к предыдущей сборной, но сейчас никто не может сказать, какая команда будет в марте.

    Нет главного тренера, непонятно к кому готовиться. Они темная лошадка. Игроки у них плюс-минус те же, но что это будет за игра? Прессинг, ожидание ошибки? Непонятно.

    Я был в августе ровно в таком же состоянии, пришел за три дня до игры с Хорватией. У нас стала использоваться новая схема, но за такой промежуток времени что-то изменить сложно.

    Если придет тренер, который играл всю карьеру с пятью защитниками, это одно, а если атакующий тренер, то другое. Но это все вилами по воде, смысла нет рассуждать», — цитирует Карпина «РИА Новости Спорт».

    Карпину 52 года, специалист возглавил сборную России в июле 2021 года.

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