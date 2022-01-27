Алонсо: Фарке уже обозначил концепцию игры, он доносит своё видение постепенно

Защитник «Краснодара»поделился первыми впечатлениями от работы с новым наставником клуба

«Думаю, больших сложностей не возникнет. Я уже работал с тренерами со схожим видением игры.

Марсело Бьелса, Хорхе Сампаоли, Эдуардо Бериссо — всё это специалисты, которые предпочитают футбол с высоким владением мячом, игру первым номером.

Этот стиль мне подходит, я к нему привычен. Даниэль Фарке уже обозначил общую концепцию своей игры, но пока мы не так много общались о конкретных тактических задачах.

Он доносит своё видение постепенно. Впрочем, за время сборов у него будет возможность разъяснить все детали», — цитирует Алонсо пресс-служба «Краснодара».

Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».