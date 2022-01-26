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    Первушин возглавил юношескую сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Денис Первушин назначен старшим тренером сборной России, составленной из игроков 2006 года рождения, сообщает официальный сайт РФС.

    Денис Первушин
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    Денис Первушин

    В среду, 26 января, 45-летний специалист отправился с юношеской сборной на учебно-тренировочный сбор в Испанию. 1 и 3 февраля команда проведет две контрольные игры с бельгийцами.

    Первушин начал свою тренерскую карьеру в 2004 году в ДЮСШ ЦСКА. В конце 2017 года тренер перешел в «Чертаново», где возглавил выступавший в ПФЛ второй состав клуба.

    После он работал с юношеской командой, которая под его руководством стала первым чемпионом Юношеской футбольной лиги, а затем до ноября 2021 года возглавлял главную команду «Чертаново» в ФНЛ и ФНЛ-2.

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