Первушин возглавил юношескую сборную России

Денис Первушин назначен старшим тренером сборной России, составленной из игроков 2006 года рождения, сообщает официальный сайт РФС

В среду, 26 января, 45-летний специалист отправился с юношеской сборной на учебно-тренировочный сбор в Испанию. 1 и 3 февраля команда проведет две контрольные игры с бельгийцами.

Первушин начал свою тренерскую карьеру в 2004 году в ДЮСШ ЦСКА. В конце 2017 года тренер перешел в «Чертаново», где возглавил выступавший в ПФЛ второй состав клуба.

После он работал с юношеской командой, которая под его руководством стала первым чемпионом Юношеской футбольной лиги, а затем до ноября 2021 года возглавлял главную команду «Чертаново» в ФНЛ и ФНЛ-2.