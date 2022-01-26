В 19:00 26.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу.

Последний матч между собой: «Кот-д Ивуар» — «Египет» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кот-д Ивуар» — «Египет». Коэффициент ставки — 2.25.

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