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    Клаудиньо: Ради «Зенита» отказался от предложений «Ромы» и «Аякса»

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    Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что у него были предложения от известных европейских клубов, но в итоге он решил продолжить карьеру в России.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «В прошлом году у меня были предложения от "Ромы" и "Аякса", слышал про вариант с "Лейпцигом". Наверное, ближе всего был "Аякс", но мы говорили еще до открытия трансферного окна. Они хотели подписать предварительный контракт, но у меня было соглашение с "Ред Булл Брагантино".

    Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут-то и возник "Зенит".

    Клуб был очень решителен — и все остальные варианты отпали. Конечно, меня привлекло, что в "Зените" уже было несколько бразильцев, в том числе Малком, с которым мы знакомы с восьми лет.

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    • Малком постоянно разговаривал со мной о "Зените", клуб наверняка спрашивал у него обо мне. В общем, он сыграл важную роль в трансфере.

    Теоретически похожую функцию от "Аякса" на Олимпиаде мог выполнять Антони, но он не знал о наших переговорах», — приводит слова Клаудиньо Sports.ru.

    Клаудиньо провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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