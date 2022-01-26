начнут матч в 19:00 в 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу, 26.01.2022.

Последний матч между собой: «» — «» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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