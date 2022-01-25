«Краснодар» расторг контракт с защитником Стоцким

Защитник Дпокидает, стороны договорились о расторжении контракта.

32-летний футболист выступал за «Краснодар» с 2018 года. Защитник провел за «быков» 68 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

В сезоне-2021/2022 Стоцкий провел в составе «Краснодара» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.