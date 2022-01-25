Семак оценил игру Дзюбы на позиции центрального защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги тренировочного сбора команды в Дубае.

Во вторник «Зенит» разгромил в контрольном матче словацкую «Жилину» (5:0).

«Все матчи, которые мы провели, они были и по качеству, и по движению неплохие. Что касается результата, я думаю, вряд ли ему стоит уделять особое внимание. Выигрывать всегда приятно, тем не менее, в таких матчах победа — это не самая главная задача. В нашем случае самое главное, что сегодня обошлись без травм.

Конечно, нет плюсов в том, что те футболисты, которые могли принимать участие в сегодняшнем матче, получили максимальную нагрузку с точки зрения игрового времени. Это сложность ситуации, в которую мы попали. С точки зрения подготовки получилось сложно. Была только небольшая группа игроков, которые смогли провести хорошо этот период. Остальные по разным причинам вылетали и, конечно, для нас было очень важно, чтобы обошлось без травм, потому что, конечно, многие еще не готовы играть 90 минут.

Миша Кержаков уже начал индивидуально тренироваться. Сегодня сыграл Одоевский, потому что если брать заявку на сезон, то у нас три вратаря: Крицюк, Кержаков и Одоевский. Поэтому на сегодня Одоевский у нас в обойме. Бязрова мы привлекаем к тренировочной работе. И нам нужно было сегодня как раз 90 минут дать Одоевскому.

Мы живем в такое время, когда никакие задачи нельзя формулировать. Потому что ни на этом сборе, ни на следующем не получится как следует поработать над тактикой, какими-то взаимодействиями серьезными, чтобы наигрывать состав, потому что идет ротация состава на 80%. Поэтому говорить о каких-то моментах индивидуальных, тактических в подготовке очень сложно. Задача номер один — это в ручном режиме готовить тех футболистов, которые есть, которые здоровы, чтобы как можно больше игроков подошли подготовленными к первой официальной игре.

Дзюба в роли центрального защитника? Почему нет, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Не знаю, как Алип еще сыграл сегодня 90 минут почти без подготовки. Другие наши три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулёва выпал огромная нагрузка. Он почувствовал спазм приводящей мышцы, и у нас было два варианта: либо Кузяева, либо Дзюбу выпускать на эту позицию. Выбрали Артема.

Я спросил у него, посмотрел, какое состояние у ребят. Спросил, конечно, есть ли у него силы. На мой взгляд, на сегодняшний день у Артема сил больше, чем у Далера. Поэтому, я думаю, хорошо, что именно Артем вышел доиграть матч на этой позиции.

Думаю, он хорошо сыграл. За исключением одного момента, там был перебор. Он решил поднять мяч, сыграть. Но в остальном сыграл достаточно уверенно. В концовке, конечно, интенсивность уже ниже, потому что сегодня было очень жарко. Сложно поддерживать хороший темп на протяжении всего матча.

Ракицкий начал тренироваться индивидуально, Ловрен и Чистяков — пока нет.

Те задачи, которые у нас были — что-то мы выполнили. Или планировали, но ситуация пошла таким образом, что слава Богу, что никто не травмировался. То, что у нас нет полкоманды — в этом, конечно, хорошего мало, но мы делаем то, что должны делать. Идти от игры к игре, тренироваться и надеяться на то, что проблем будет меньше. Вот и все, не думаю, что ситуация, в которой мы находимся сейчас, подразумевает какие-то другие методы работы и планирования.

У Клаудиньо небольшое повреждение, мы решили его поберечь. Заменили его в перерыве в прошлом матче. Он получил неприятный удар и у него есть небольшие проблемы. Не факт, что ему было бы лучше или хуже. Теоретически он мог сыграть, но мы решили не рисковать. Вендел, надеюсь, начнет фрагментарно тренироваться в общей группе уже с португальского сбора.

Мы посмотрим, кто в каком состоянии. У нас есть две недели подготовки — это сложно, но мы будем смотреть, кто как готов. Конечно, сложно говорить о каком-то оптимальным составе на сегодняшний день, поэтому будем выбирать из тех игроков, которые будут лучше готовы, будут иметь хороший игровой ритм, тонус и хорошую проведенную тренировочную работу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».