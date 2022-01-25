«Спартак» объявил о переходе Мелкадзе в «Сочи»

Георгий Мелкадзе Фото: globallookpress.com
Мелкадзе подписал с сочинским клубом полноценный контракт. Подробности сделки не уточняются.
Ранее 24-летний футболист также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат» и вызывался в расположение молодёжной сборной России.
В текущем сезоне Мелкадзе провел за «Спартак» четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.
Георгий Мелкадзе — в «Сочи»! ⚪️🔵— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 25, 2022
В результате сделки со «Спартаком» 24-летний нападающий продолжит карьеру в нашем клубе.
В РПЛ футболист также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат» и вызывался в расположение молодёжной сборной России.
Добро пожаловать, Георгий! 🤝 pic.twitter.com/Pza8l4tuxG