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    Дзюба об игре в защите: Мы как спартанцы — 12-13 человек в ущелье встали и стоим, держимся

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему ему пришлось играть в центре обороны в контрольном матче против словацкой «Жилины» (5:0).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба был заменен на 64-й минуте встречи, но на 73-й минуте вернулся в игру вместо Данилы Хотулева и занял позицию центрального защитника.

    «Игра в защите — самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче — дорогого стоит. И атаку начать, [в которой] забили гол, — вообще прекрасно. Интересный опыт.

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    • Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул.

    Я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: "В центре защиты сыграешь?" От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

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