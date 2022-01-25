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    «Бавария» хочет подписать защитника «Челси»

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    Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    Андреас Кристенсен
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    Андреас Кристенсен

    По информации Goal.com, Кристенсена хочет подписать «Бавария».

    В лице датского футболиста в мюнхенском клубе видят замену для Никласа Зюле, который склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с «Баварией».

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    • Кристенсен может перейти в «Баварию» в летом на правах свободного агента. «Челси» ранее несколько раз вел с ним переговоры о новом контракте, но так и не смог договориться.

    В текущем сезоне Кристенсен провел за «Челси» 25 матчей и забил один гол.

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