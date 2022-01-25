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    Семак: Алип поедет с «Зенитом» на второй сбор. Матч с «Жилиной» уже многое говорит о нем

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу защитника «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алипа, который находится на просмотре в петербургской команде.

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    Алип вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в контрольном матче с «Жилиной» (5:0) и отыграл все 90 минут.

    «Он не много тренировался с нами. Что касается игр — только в этой смог сыграть. Хорошо, что какая-то пища для размышлений есть. Но мы уже договорились, что он поедет с нами на второй сбор. На сегодняшний день он показывает хороший уровень и мастерства, и отношения к делу. Сегодняшний матч уже говорит многое о нем, о его характере. Не каждый после одной тренировки может сыграть матч», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.

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