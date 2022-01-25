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    25.01.2022 в 19:00 начнется матч в 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу —

    Футбол Кубок Африки-2021 Календарь Кубка Африки
    В 19:00 25.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча в 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу.

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    Последний матч между собой: «» — «» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «»).

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