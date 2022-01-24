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    Смолов назвал причину проблем «Локомотива» в этом сезоне

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов назвал причину, по которой «Локомотив» испытывает проблемы в нынешнем сезоне РПЛ.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды [начались проблемы]. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать», — цитирует Смолова СЭ.

    Напомним, что в октябре 2021 года Марко Николич был уволен с поста главного тренера «Локомотива». Его сменил немец Маркус Гисдоль.

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