Смолов назвал причину проблем «Локомотива» в этом сезоне

Нападающий «Динамо»назвал причину, по которой «Локомотив» испытывает проблемы в нынешнем сезоне РПЛ.

«Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды [начались проблемы]. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать», — цитирует Смолова СЭ.

Напомним, что в октябре 2021 года Марко Николич был уволен с поста главного тренера «Локомотива». Его сменил немец Маркус Гисдоль.