ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милитао принес «Реалу» ничью«Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул
  • 22:45
    • Сборная России по хоккею объявила окончательный состав на ОИ-2022
  • 21:33
    • «Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
  • 20:34
    • «Реал» избежал поражения от «Эльче»
  • 00:56
    • «Барселона» вырвала выездную победу у «Алавеса»
  • 00:50
    • Дебютный гол Рамоса помог ПСЖ разгромить «Реймс»
    Все новости спорта

    Пиоли: Мы знали, что игры против «Ювентуса» и «Интера» многое скажут о нашем будущем

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Ювентус
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил турнирные перспективы команды после ничьей с «Ювентусом» (0:0) в 23-м туре Серии А.

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «Мы знали, что игры против "Ювентуса" и "Интера" многое скажут о нашем будущем. Если мы не обыграем "Интер", то этот сезон будет очень похож на предыдущий, когда мы только на финише отвоевали второе место и рисковали не попасть в Лигу чемпионов.

    У нас есть свой стиль игры. Мы должны понимать, что если хотим снова достичь чего-то особенного, то должны выкладываться на полную. Сегодня я увидел много индивидуальных выступлений очень высокого уровня.

    Мы правильно играли при имеющихся обстоятельствах, но нам не хватало точности в штрафной площади. Состояние поля также сыграло свою роль. У нас было несколько неудачных первых касаний, нам приходилось делать дополнительные, чтобы укротить мяч, и это замедляло нас.

    Наш стакан наполовину пуст из-за результата в матче против "Специи", а не из-за этого. Если бы мы выиграли тогда, сегодняшний результат воспринимался бы совсем по-другому», — цитирует Пиоли Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «россонери» сыграют с «Интером», который лидирует в таблице с отрывом в четыре очка при игре в запасе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кресси неприятно удивит Медведева?
  • Кресси — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Камерун уверенно одолеет островитян?
  • Камерун — Коморские острова. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Блэкберн» вернется на победный путь?
  • «Блэкберн» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры