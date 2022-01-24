Пиоли: Мы знали, что игры против «Ювентуса» и «Интера» многое скажут о нашем будущем

Главный тренер «Милана»оценил турнирные перспективы команды после ничьей с «Ювентусом» (0:0) в 23-м туре Серии А.

«Мы знали, что игры против "Ювентуса" и "Интера" многое скажут о нашем будущем. Если мы не обыграем "Интер", то этот сезон будет очень похож на предыдущий, когда мы только на финише отвоевали второе место и рисковали не попасть в Лигу чемпионов.

У нас есть свой стиль игры. Мы должны понимать, что если хотим снова достичь чего-то особенного, то должны выкладываться на полную. Сегодня я увидел много индивидуальных выступлений очень высокого уровня.

Мы правильно играли при имеющихся обстоятельствах, но нам не хватало точности в штрафной площади. Состояние поля также сыграло свою роль. У нас было несколько неудачных первых касаний, нам приходилось делать дополнительные, чтобы укротить мяч, и это замедляло нас.

Наш стакан наполовину пуст из-за результата в матче против "Специи", а не из-за этого. Если бы мы выиграли тогда, сегодняшний результат воспринимался бы совсем по-другому», — цитирует Пиоли Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

В следующем туре «россонери» сыграют с «Интером», который лидирует в таблице с отрывом в четыре очка при игре в запасе.